كشفت مجموعة جيلي عن شاحنة بيك أب كهربائية جديدة كلياً في السوق الصيني باسم RD6، تمهيداً لطرحها في عدة أسواق عالمية أخرى لاحقاً، ويبدأ سعرها في الصين من 24,600 دولار.

ويأتي الموديل الجديد بحجم مماثل للشاحنات الأمريكية متوسطة الحجم، بطول 207 بوصة وارتفاع 72 بوصة وعرض 74.8 بوصة.

وتأتي الشاحنة بمنصة SEA المخصصة للموديلات الكهربائية من جيلي، ونلاحظ أن التصميم الخارجي مستوحى بشكل واضح من سيارة اوكافانجو SUV الجديدة التي طرحتها جيلي مؤخراً في السوق السعودي، مع تصميم داخلي مماثل كذلك.

وتوفر جيلي تجربة قيادة مشابهة لسيارات الركاب بفضل نظام التعليق المستقل للعجلات الأربعة، كما وصفتها بشاحنة شبابية بشكل رئيسي موجهة للحياة اليومية وليس المهام الثقيلة المعتادة من الشاحنات.

و تتميز السيارة بسقف شمسي بانورامي 55 إنش مع شاشتين 12.3 إنش، وشاشة ثالثة 9 إنش لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وإضاءة محيطية للمقصورة بـ 72 لون مختلف، كما تأتي بمساعد صوتي ذكي، وأنظمة سلامة ومساعدة سائق متطورة من المستوى الثاني.

وتتوفر الشاحنة بعدة فئات وبطاريات مختلفة بمدى يبدأ من 400 كيلومتر للفئة الأساسية ويصل إلى 632 كيلومتر لكل شحنة للفئة الرائدة في المجال، وتعتمد على محرك واحد خلفي بقوة 268 حصان، ما يعني توافرها بنظام دفع خلفي حصري بدون دفع رباعي، كما تتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 6 ثوان، وتدعم معدل حمل أقصى 450 كيلوجرام، ومعدل سحب أقصى 3000 كيلوجرام.