وثق مقطع فيديو للصالات الدولية المطورة داخل مطار الملك خالد بالرياض قبل لحظات من التشغيل التجريبي، واستعداداً للانتقال للتشغيل الكامل.

وتشتمل الصالة الجديدة على منطقة خاصة باستقبال المسافرين وإنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى منطقة البوابات والساحة، ومنطقة ترحيل الأمتعة واستلامها.

وأظهر المقطع الكفاءة العالية من الرقابة والنظافة التي تحدث داخل الصالات المطورة، لتسهيل مهام المسافرين.