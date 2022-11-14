أوضحت الأخصائية النفسية ندى الأطرش مدى صحة المقولة “الرجل على ما تعودينه”.
وقالت الأطرش :” هذه المقولة صحيحة وليس بالنسبة للرجال فقط وإنما للجميع، حيث ان العادة تلعب دورا كبيراً في تشكيل شخصياتنا”.
وأضافت ” المرأة لابد أن تعلم انها تلعب دور كبير وخطير في حياة الرجل، لذلك فإن المرأة لها قيمة قوية في المجتمع، حيث أنها تؤثر على الزوج وعلى الأولاد وعلى الناس من حولها “.
وتابعت” في الزواج يجب التكيّف مع الطرف الآخر وعدم محاولة تغييره، لذلك أنصح في الزواج الدخول بنية التقبل والتكيف أكثر من التغيير، لذلك من البداية يجب أن نختار صح أفضل من أن نغير “.
#صباح_السعودية | "الرجل على ما تعودينه".. ما صحة هذه المقولة؟ 🤔الأخصائية النفسية ندى الأطرش توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Rds2GDHpZS
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 14, 2022
#صباح_السعودية | الأخصائية النفسية ندى الأطرش: في الزواج يجب التكيّف مع الطرف الآخر وعدم محاولة تغييره. #قناة_السعودية pic.twitter.com/uNBH2rAtrC
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 14, 2022
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