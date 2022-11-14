تنتظر 4 أندية محلية قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، وذلك على خلفية خلافات تعاقدية مع عدد من اللاعبين.

وأوضحت مصادر أن “كاس” أنهت، الأربعاء الماضي، مرافعاتها، لكنها لم تُصدر قرارًا نهائيًّا في قضية البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب كورينثيانز البرازيلي، التي رفعها ضد نادي الهلال بحسب الرياضية.

وتعود القضية إلى الاتفاقية التي وُقِّعت بين الهلال واللاعب في 2019، بعدما صرف النادي النظر عن التعاقد معه بسبب عدم التزامه بالحضور من أجل توقيع العقد حسب الموعد المتفق عليه.

وحددت “كاس” يوم 8 ديسمبر المقبل موعدًا للفصل في القضية الثانية، التي يتنازع فيها نادي ريد بول نيويورك الأمريكي مع التعاون حول سيباستيان روميرو جامارا “كاكو”، بعدما حصل النادي على توقيعه إثر فسخ تعاقده مع ناديه السابق من طرف واحد.

ومن المقرر أن تحسم المحكمة يوم 15 نوفمبر الجاري، شكوى الحاج عثمان باري ضد نادي الحزم نتيجة إلغاء عقده في يناير 2021 مع الفريق، فيما هناك قضية رابعة رفعها سيدريك يامبيري، لاعب إفريقيا الوسطى، ضد نادي الاتفاق، وستعقد جلستها 7 ديسمبر المقبل.