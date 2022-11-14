دعمت إلما أفيرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، شقيقها نشرها بعد مقابلته الإعلامية مع بيرس مورغان عبر عدة منشورات عبر خاصية “الاستوري” في حسابها عبر تطبيق “إنستغرام” لدعم شقيقها .

ونشرت إلما أفيرو صورًا من مقابلة شقيقها، وعلقت قائلة “الحقيقة تُقال”، وإنها ” ستظل دائمًا فخورة برونالدو”، على الرغم من الانتقادات التي نالها من مشجعي يونايتد وانتقدوه بسبب “تدمير إرثه” في النادي.

كما أعادت مشاركة صورة رونالدو والإعلامي بيرس مورغان وهما جالسان معًا، وكتبت على الصورة “سأظل دائمًا فخورة بك يا عزيزي”، كما وصفت رونالدو في “استوري” آخر بأنه “أكبر فخر في حياتي”.

كما علقت على تصريح رونالدو بأنه لا يحترم مدرب مانشستر يونايتد الحالي إريك تين هاغ، وكتبت أفيرو: “الحقيقة تُقال”.

وأنهت شقيقة رونالدو منشورات دعمها لشقيقها من خلال مشاركة تغريدات دعمًا له، ونشرتها جنبًا إلى جنب مع الرموز التعبيرية للقلب.