واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، تدريباته استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب كرواتيا التي ستقام بعد غد.

وتأتي هذه المباراة ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

واشتملت التمارين على تمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويختتم الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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