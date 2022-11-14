أعلن مؤسس أمازون جيف بيزوس أنه يعتزم التخلي عن معظم ثروته المقدرة بـ 124 مليار دولار، وذلك بحسب ما أخبر به مراسل شبكة CNN كلوي ميلاس، في مقابلة اليوم الإثنين.

وقال بيزوس إنه يعتزم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الثروة لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية، وفقاً لـ CNN.

وأضاف أن الجزء الصعب في عملية التبرع بالمال هو “معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة مدعومة”، مدعياً أنه يعمل مع شريكته لورين سانشيز، حالياً على “بناء القدرة على منح هذه الأموال”.

يعد هذا البيان المرة الأولى التي يتعهد فيها بيزوس بالتخلي عن غالبية ثروته.