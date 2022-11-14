روى والد الطفل خليوي سالم خليوي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ابنه الذي توفي غرقا في مستنقع بحائل منذ أيام.

وأوضح والد الطفل أن ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، سقط في حفرة يبلغ عمقها 4 أمتار وتبعد نحو 500 متر من منزله، مشيرا إلى أنه يعلم من يقاضي في سبب وفاته، وفقا للعربية.نت.

ولفت إلى أن ابنه كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي وكان ذاهب للنزهة مع شقيق أحد الأقارب ولم يتوقع العمق الشديد للمستنقع ونزل للسباحة.

وأفاد شقيق الطفل بإنه سمع صراخ الأطفال خارج المنزل وهرع مسرعاً فوجد طفلاً معلقاً في حافة الحفرة واثنين داخلها، ونجح في إنقاذ اثنين ولم يتمكن من إنقاذ أخيه.

وطالب شقيق الطفل المسؤولين بالتدخل في هذا الأمر مطالباً بمحاسبة المقاولين الذين يتركون مثل هذه الحفر دون مصدات أو حماية تحمي الصغار.