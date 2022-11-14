يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي طرحاً عاماً أولياً لشركة حفارات النفط والغاز “أديس إنترناشيونال” هولدينغ بحلول النصف الأول من 2023.

وكشفت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى تعيين بنوك استثمارية لإدراج محتمل، ومن المتوقع أن يتخذ قراراً في أقرب وقت هذا العام، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وأوضحت المصادر أن الاكتتاب العام يمكن أن يثمن الشركة، التي يشمل عملائها شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، وشركة نفط الكويت، بنحو 5 مليارات دولار.

وكان صندوق الاستثمارات العامة تعاون مع المالكين الرئيسيين لـ أديس، لإضفاء الطابع الخاص على الشركة العام الماضي، في صفقة قيمت الشركة بنحو 516 مليون دولار.