فاز عبد الله علي رضا، ووالدته نرمين، بميداليتين في دورة الألعاب السعودية، وذلك في رياضة السباق الثلاثي “الترياثلون”.

واعتبرت الأم صاحبة الـ 55 عام، وابنها أن الأمر إنجازا كبيرا، معربين عن سعادتهم بذلك الإنجاز.

يذكر أن عبد الله مارس الترياثلون منذ 2013، ووالدته لعبت السباق الثلاثي للمرة الأولى عام 2008 في لندن، العاصمة البريطانية.