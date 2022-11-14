أوضح متحدث “الجوازات” الرائد ناصر العتيبي الاشتراطات اللازمة لسفر المواطنين والمقيمين في المملكة إلى قطر .

وحدد العتيبي الاشتراطات عبر مداخلة مع قناة “الإخبارية” وهي الحصول على بطاقة هيا لجميع المسافرين وكذلك استخدام جواز السفر المسجل بمنصة هيا، وأن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر للمواطنين السعوديين وللخليجيين و 6 أشهر لبقية الدول.