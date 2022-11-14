أوضح متحدث “الجوازات” الرائد ناصر العتيبي الاشتراطات اللازمة لسفر المواطنين والمقيمين في المملكة إلى قطر .
وحدد العتيبي الاشتراطات عبر مداخلة مع قناة “الإخبارية” وهي الحصول على بطاقة هيا لجميع المسافرين وكذلك استخدام جواز السفر المسجل بمنصة هيا، وأن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر للمواطنين السعوديين وللخليجيين و 6 أشهر لبقية الدول.
فيديو | متحدث "الجوازات" الرائد ناصر العتيبي يوضح الاشتراطات اللازمة لسفر المواطنين والمقيمين في المملكة إلى قطر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kiG8DkA5g2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2022
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