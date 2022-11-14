أعلن مركز الالتزام البيئي عن توفّر وظيفة شاغرة للسعوديين بمسمى أخصائي مشتريات.

الوصف الوظيفي:

• دراسة الطلبات المتعلقة بالمشتريات ومطابقتها مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

• إنشاء طلب الشراء وتقييم تسعيرة الموردين مع إصدار أمر الشراء وتتبع حالته.

• إعداد كراسة الشروط والمواصفات (RFP).

• المشاركة في إنشاء وتحديث قاعدة بيانات للموردين ومزودي الخدمات.

• توجيه الدعوات لتقديم عروض الموردين لتأمين الاحتياجات المطلوبة.

• التنسيق من أجل إجراء تحليل فني لعروض الموردين للتأكد من التزامهم بمعايير ومتطلبات المركز.

• مراجعة المواصفات الفنية للمشتريات والتفاوض على الأسعار.

• إدارة العقود والالتزام بالميزانية المحددة لضمان تسليم المنتجات والخدمات في الوقت المحدد.

• الرد على استفسارات الموردين وفقا لنظام المشتريات الحكومية.

• إعداد المحاضر اللازمة وإنهاء إجراءات الترسية.

• المشاركة في اللجان المتعلقة بالشراء والتعاقدات أو أي أعمال أخرى متعلقة.

• توثيق جميع العمليات الشرائية والتعاملات مع الموردين وجدول الأسعار وفقاً للأنظمة واللوائح.

المهارات

القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات .

القدرة على التحليل وإجراء الدراسات .

القدرة على إدارة طلبات الشراء.

اجادة التعامل مع برامج ERP (Oracle).

إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

معرفة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المؤهلات العلمية.

إدارة الأعمال، الإدارة العامة.

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