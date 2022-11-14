نصح الرئيس التنفيذي لشركة فادن ميديا حمد العنزي، مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بأن يحرصوا على الابتعاد عن المحتوى المخالف للأنظمة.

وأوضح العنزي أنه يجب عليهم وضع خطوط حمراء لا يجب تعديها، قائلا: “عليك أن تعرف الأشياء الممنوعة في محتواك لأن المتلقين من فئات متنوعة سواء أطفال ونساء وأشخاص منضبطة”.

وأضاف: “احتراما لهم لازم تلتزم وكذلك يجب أن تلتزم بأنظمة الدولة والمعايير المذكورة”.