قالت رحمة الغيلي، استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري، إن الإفراط في تناول العسل والتمر يرفع مستويات السكر وقد يؤدي مقاومة الأنسولين التي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

وأضافت أن الكميات المحددة للتمر والعسل لابد أن يؤخذ معها في الاعتبار الوجبات اليومية وما تحتويه من سكريات وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أن السكريات الطبيعية بالتمر والعسل لا تقارن بالسكر الأبيض المصنع، لكن الكميات بحد ذاتها في حال زادت عن حدها تكون مضرة أيا كان نوعها.

وأبانت بأن العسل الطبيعي له فوائد كبيرة جدا، كما أنه مضاد للميكروبات والحساسية وبها أيضا فيتامينات وكالسيوم، مضيفة أن على مريض السكر أو المعرضين لارتفاع مستواه بالدم قياس المستوى قبل وبعد تناول التمر والعسل لمعرفة الكمية المناسبة يوميا.