قالت رحمة الغيلي، استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري، إن الإفراط في تناول العسل والتمر يرفع مستويات السكر وقد يؤدي مقاومة الأنسولين التي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

وأضافت أن الكميات المحددة للتمر والعسل لابد أن يؤخذ معها في الاعتبار الوجبات اليومية وما تحتويه من سكريات وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أن السكريات الطبيعية بالتمر والعسل لا تقارن بالسكر الأبيض المصنع، لكن الكميات بحد ذاتها في حال زادت عن حدها تكون مضرة أيا كان نوعها.

وأبانت بأن العسل الطبيعي له فوائد كبيرة جدا، كما أنه مضاد للميكروبات والحساسية وبها أيضا فيتامينات وكالسيوم، مضيفة أن على مريض السكر أو المعرضين لارتفاع مستواه بالدم قياس المستوى قبل وبعد تناول التمر والعسل لمعرفة الكمية المناسبة يوميا.

تعليق د. رحمة الغيلي – استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري على نصيحة أحد الاستشاريين لمرضى السكري بأن "التمر والسكر الموجود في الفواكه" صحي ومفيد: ورطة كبيرة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O2WrozzQsi — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

د. رحمة الغيلي: على مريض السكر أو المعرضين لارتفاع مستواه بالدم قياس المستوى قبل وبعد تناول التمر والعسل لمعرفة الكمية المناسبة يوميا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p3LeX3Z3kQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

د. رحمة الغيلي – استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري: العسل الطبيعي له فوائد كبيرة جدا .. والمشكلة في احتوائه على السكر أيضا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KnMlkD3ClL — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

د. رحمة الغيلي: السكريات الطبيعية بالتمر والعسل لا تقارن بالسكر الأبيض المصنع، لكن الكميات بحد ذاتها في حال زادت عن حدها تكون مضرة أيا كان نوعها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IpKTMBnATM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

د. رحمة الغيلي – استشارية في أمراض السمنة ومرض السكري: الكميات المحددة للتمر والعسل لابد أن يؤخذ معها في الاعتبار الوجبات اليومية وما تحتويه من سكريات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/idECciNnvT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022