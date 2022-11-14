حرصت فتاة شابة تدعى الجوهرة الحقيل على التبرع بجزء من كبدها إلى طفلة لا تعرفها، مضيفة أنها علمت عن حالة الطفلة من صديقتها.

وأضافت أنها أحست بألم بعدما علمت بمعاناة الطفلة، لذلك قررت أن تساهم في إنهاء معاناتها وتبرعت بجزءمن كبدها إليها، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة العربية.

وذكرت أنها كانت تفكر في التبرع بجزء من كبدها وبدأت في البحث حتى علمت من صديقتها عن إصابة الطفلة جمانة بتليف في الكبد، وتم بإنهاء الإجراءات في شهر ونصف الشهر، مضيفة أن جسم الإنسان يحتوي على أجزاء يمكن التبرع بها مثل الكلي والكبد.

وأضافت أن أسرته عارضت الفكرة في البداية لكنها واجهت الأمر وأعطتهم فكرة عن التبرع وأهميته، وخاضت في إجراءات التبرع.

من جهته، قال والد الطفلة جمانة التي أصيبت بتليف كبدي إن عدم المتابعة الصحية للطفلة بعد ولادتها أدى لتفاقم مشكلتها الصحية وحاجتها للتبرع بالكبد، مؤكدا أن الحالة الصحية لطفلته تحسنت بعد إجراء العملية.

#نشرة_الرابعة | شاهد.. قصة تبرع شابة سعودية بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها@ghadhalfahad pic.twitter.com/U9gIfSeP0F — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 14, 2022

#نشرة_الرابعة | والد طفلة أصيبت بتليف كبدي: عدم المتابعة الصحية للطفلة بعد ولادتها أدى لتفاقم مشكلتها الصحية وحاجتها للتبرع بالكبد pic.twitter.com/p3RphZE7ae — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 14, 2022

#نشرة_الرابعة | شاهد.. قصة الشابة الجوهرة في البحث عن محتاج للتبرع بالكبد وكيف غيّرت التجربة من نظرتها عن التبرع@aljalh2 pic.twitter.com/4RwQzCqrV7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 14, 2022

#نشرة_الرابعة | كيف واجهت الشابة السعودية @aljalh2 معارضة أهلها لفكرة التبرع بكبدها لطفلة لا تعرفها؟ pic.twitter.com/qobBcu4YiN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 14, 2022