أقدم سائق سيارة أجرة على اختطاف شقيقتين واغتصابهما في منزل مهجور ، برفقة أشخاص أخرى في طنجة بالمغرب.

وقالت الشقيقتين أنهما استقلتا سيارة أجرة من منطقة “إبيريا” بطنجة، في منتصف النهار، ليقدم السائق على اختطافهما واحتجازهما في منزل مهجور بعد أن تناولا مادة مخدرة بالقوة، واغتصبهما رفقة أشخاص اَخرين، وتم إبلاغ الجهات الأمنية .

وعاقبت المحكمة بطنجة السائق بالسجن ثلاثة سنوات وتعويض مادي للضحيتين قيمته 20 ألف درهم، وذلك لاتهامه اختطاف واغتصاب شقيقتين.

وفندت محامية المتهم إدعاءات الفتاتين، معللة أنه يستحيل على المدعى عليه خطف فتاتين في واضحة النهار من مكان مزدحم بالمارة، مؤكدة أن موكلها ما هو إلا ضحية تلفيق تهمة، بسبب نزاع متعلق بسيارة أجرة بينه وبين والد الفتاتين، لكن هيئة الحكم، قررت إدانة سائق سيارة الأجرة بالتهم المنسوبة إليه.