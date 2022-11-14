قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي المقررة بعد غد الأربعاء، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأكد الاتحاد أن الرغبة المشتركة بين المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي ساهمت في نقل المباراة: بسبب عدم اكتمال جاهزية أرضيـة ملعب مرسول بارك.

وقدم الاتحاد شكره الجزيل لإدارة ملعب مرسـول بـارك على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب قبل موعد المباراة.

يذكر أن مباراة كرواتيا تعـد آخـر وديات المنتخب الوطني قبل المغادرة إلـى قطر للمشاركة في كأس العالم، حيث يستهل مشواره يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.