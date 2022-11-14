علق حزب العمال الكردستاني بشأن ضلوعه في هجوم الأحد في إسطنبول قائلا إنه لا يستهدف المدنيين نافياً ذلك في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت الإثنين.

وجاء في البيان أنه “ليس واردا بالنسبة لنا استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال”، رافضا مزاعم تركيا بأنه ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، مسؤولان عن الانفجار الذي أودى بحياة ستة أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله، إن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بزرع قنبلة في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بإسطنبول تسبب انفجارها بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وأضاف صويلو: “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإن منظمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة” على حد تعبيره.