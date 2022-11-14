تحدث الفنان التشكيلي محمد باجبير عن موهبته في الرسم بالخط العربي وبلغة البصمة، وتقنية لوحته لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “عاشقينك”،مبينا أنه لديه مشاركات كثيرة آخرها ‎موسم الرياض.

وقال باجبير في حديثه لبرنامج سيدتي أنه تمكن من رسم لوحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلغة البصمة ، مبينا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها لوحة الشام ، ولاقيت ثناء من الجميع.

وأضاف “شارك في اللوحة جميع فئات المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال عن طريق وضع بصمتهم”، مبينا أن لوحة ولي العهد معناها ثمين ولها قيمة معنوية كبيرة لاتقدر بثمن

وأشار الفنان التشكيلي إلى أن لوحته لسمو ولي العهد خلفيتها مستوحاة من فكرة “كسوة الكعبة” ، وظهر العقال واليسا لامع ، كما أنه قام بتدوين أغنية لراشد الماجد “يامحمد” على صورة الأمير محمد بن سلمان

محمد باجبير – فنان تشكيلي: اللوحة الثانية لسمو ولي العهد خلفيتها مستوحاة من فكرة "كسوة الكعبة" @mo7a_design#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qVS1NnBwGz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

محمد باجبير – فنان تشكيلي: اللوحة الثانية لسمو ولي العهد خلفيتها مستوحاة من فكرة "كسوة الكعبة" @mo7a_design#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qVS1NnBwGz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022