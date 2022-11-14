بدأ اليوم الإثنين التشغيل التجريبي للتلفريك الرابط بين بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد.

ويشهد موسم الرياض هذا العام استحداث منطقة “بوليفارد وورلد”، التي تضم ثقافات وأجواء من عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.