صرّح متحدث الهيئة العامة للنقل “صالح الزويد” إنه تم تخصيص 55 حافلة لنقل المشجعين بين المنافذ السعودية والقطرية تعمل لمدة 24 ساعة تسع 2000 راكب مجانا.

وأضاف الزويد من خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن هذه الخدمة تحتاج إلى حجز مسبق عبر موقع إلكتروني مخصص لها.

وتابع أن هناك خدمة النقل الترددي من وإلى المطارات في مدن الرياض وجدة والدمام لنقل المشجعين وهي خدمة مجانية ولا تحتاج لحجز مسبق لكن تحتاج الحضور إلى موقع الإركاب المخصص.

وقال أن هناك 10 حافلات تجارية تنتقل من محافظة الأحساء يومياً إلى منفذ سلوى وهناك خدمات من تطبيقات نقل الركاب لنقل المشجعين من الأحساء والدمام.