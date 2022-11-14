أكد إيدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا وريال مدريد الإسباني، أنه لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد ، مشيرا إلى أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير في مسيرته

وقال هازارد في تصريحات صحفية ” مررت بعدة أشهر صعبة ولم ألعب كثيرا. يجب أن أظهر الآن قدراتي في البطولة. أثق في نفسي لكني أفهم أيضا كيف تسير الأمور في العالم من حولي،و أشعر أنني بحالة جيدة بدنيا. بالطبع، أفتقد الإيقاع، ولهذا السبب فإن المباراة الودية الأخيرة ضد مصر مهمة،و أريد المشاركة في المباراة الأولى في قطر”

وتابع هازارد: “اقتربت مع عدد قليل من اللاعبين الآخرين من الاعتزال الدولي لكن ليس قبل محاولة الخروج بأفضل نتيجة من كأس العالم في قطر”.

وأضاف هازارد: يجب أن ينصب تركيزنا أولا على عبور دور المجموعات، بعدها يصبح كل شيء في المتناول،و إذا بذلنا قصارى جهدنا، قد نصل إلى دور الثمانية أو قبل النهائي أو حتى النهائي.