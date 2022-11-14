كشف المبتعث السعودي في بريطانيا، وثنيان العريفي، قصة تغريدته التى تفاعل معها مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك.
وقال “العريفي” أنه طلب في تغريدته من “ماسك” أن يصلح مشكلة الهاشتاقات العربية التي أحيانا تحتوي على تغريدات لايكون لها علاقة بمضمون الهاشتاقات،وذلك بحسب ما ذكره على برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.
وأكد أن ماسك تفاعل مع تغريدته في أقل من دقيقة، وتعهد له بإصلاح هذا الأمر، مضيفا أن هذا الأمر تم تداوله على نطاق واسع.
فيديو | "إيلون ماسك" يتفاعل مع مقترح مبتعث سعودي في التويتر.. وثنيان العريفي لـ #الراصد: في أقل من دقيقة وصلني الرد بخصوص الهاشتاقات العربية.. ولهذا السبب فضلت #الإخبارية عن بقية القنوات pic.twitter.com/fTW4GlOXjr
— الراصد (@alraasd) November 14, 2022
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