كشف المبتعث السعودي في بريطانيا، وثنيان العريفي، قصة تغريدته التى تفاعل معها مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك.

وقال “العريفي” أنه طلب في تغريدته من “ماسك” أن يصلح مشكلة الهاشتاقات العربية التي أحيانا تحتوي على تغريدات لايكون لها علاقة بمضمون الهاشتاقات،وذلك بحسب ما ذكره على برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأكد أن ماسك تفاعل مع تغريدته في أقل من دقيقة، وتعهد له بإصلاح هذا الأمر، مضيفا أن هذا الأمر تم تداوله على نطاق واسع.