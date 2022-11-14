أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد بن عمر البلطان، إن الجميع يقف خلف المنتخب في هذه منافسات كأس العالم التي ستقام في قطر 2022.

وقال البلطان:” نقدر ونثمن هذا الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيين السعوديين من لدن المقام الكريم وسمو ولي عهـده راعي الرياضة الأول وعراب رؤية المملكـة الطموحـة 2030 التي رسمت خارطة طريق لتطوير العمل الرياضي والرياضة عموما من أجل الوصول إلى منصات التتويج في جميع المحافل الرياضية العالمية”.

وأكد أن استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبعثة المنتخب المشاركة في المونديال مؤخرا خير دليل على هذا الدعم والاهتمام، متمنيا التوفيق للأخضر، وتحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع.