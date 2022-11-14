أقدم زوجان في مصر على الانتحار، اليوم الإثنين، بسبب تراكم الديون عليهما وتعثرهما في السداد.

وتلقت الشرطة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول جثماني زوجين، تناولا قرصين لحفظ الغلال السام، وذلك بسبب تراكم ديونهما.

وكشفت التحريات أن الزوجين تجاوز عمرهما 50 عامًا، ولديهما 6 أبناء، واستغلا تواجدهما بمفردهما في حجرتهما داخل المنزل، ونتيجة تعثرهما تناولا الحبوب السامة.

وخرج الزوجان بعد تناول الحبة السامة سويًا إلى الشارع، وتم نقلهما بواسطة الأهالي إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذهما فشلت.