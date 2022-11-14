أكد الدكتور بندر كتبي استشاري تأخر الإنجاب، أن التدخين له تأثير سلبي على خصوبة الرجل والمرأة، وكذلك يؤثر على القدرة الجنسية للرجل.

وقال كتبي: “الدخان من أكبر أسباب أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويؤثر على قدرة الرجل في إتمام العلاقة الزوجية”ز

وتابع: “وبالنسبة للمرأة تتأثر تكون البويضات بسبب التدخين لكن الضرر أكبر على الرجل وفقا للدراسات العلمية”.

وأوضح بندر كتبي أن الزواج والإنجاب مبكراً أفضل طريقة لتفادي مشاكل الإنجاب، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمرأة تبدأ الخصوبة تقل في سن 37 عاما.