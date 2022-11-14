أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الاثنين، بيانا رحب من خلاله بكافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيانه: “تعتبر لعبة كرة القدم الرياضة العالمية الأولى التي تحمل مضامين عديدة تسعى من خلالها لتغيير حياة الناس والمجتمعات إلى الأفضل، لاسيما وهي اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم ما يجعلها ذات تأثير إيجابي تبعث من خلاله رسائل السلام وتوحيد الشعوب لنبذ التعصب والعنف”.

وتابع: “فهي اللعبة التي تمارس في كل مكان دون قيد أو شرط مما يجعلها تسكن القلوب ببساطتها وسهولة ممارستها، ومع كأس العالم FIFA قطر2022 تجتمع الأهداف وتتقارب مع تواجد أغلب شعوب الكرة الأرضية لتتحقق على أرض قطر متعة كرة القدم الحقيقية بالقدرة على توحيد الشعوب وإسعادهم وإحداث تغييرات إيجابية”.

وأضاف: طمن هذا المنطلق يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم على أن لعبة كرة القدم هي الأداة القوية التي تلهم الجماهير في كافة أنحاء العالم وحان الوقت لكي نحتفل معا بكأس العالم FIFA قطر2022 ، ونعتبر ذلك هدفا نوحد من خلاله الجهود كافة حتى تكون المنتخبات الـ32 والجماهير المشاركة من جميع أنحاء العالم سعداء بهذه التظاهرة العالمية مع لعبتهم المحبوبة ومعشوقتهم كرة القدم”.

واستكمل: “بهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الاتحادات الكروية في جميع أنحاء العالم التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وأجواء كأس العالم عن أي موضوع يعكر صفوها وأن نركز على كرة القدم وأجوائها الرائعة ، وما نراه اليوم في قطر يدعونا للتوحد والالتفاف وعلينا جميعا أن نحتفل بكأس العالم والاستمتاع بلعبة كرة القدم بعيدا عن كل شيء قد يؤثر على هذه التظاهرة العالمية والتي نسعى جميعا من خلالها إلى تحقيق أفضل النتائج سواء في الملعب أو خارجه لتتحقق مضامين كرة القدم الرائعة بكل تأكيد”.