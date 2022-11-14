قال مدير عام إدارة الصحة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، على الدويرج، إن عقوبة إهمال ملاك الإبل تصل للغرامة وقد تصل إلى القضاء.

وأضاف أنه في حال تم التعرف على مالك الإبل السائبة فيتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله، وقد يتم تغريمه، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى هناك عقوبات بنظام الرفق بالحيوان قد تصل فيها الغرامة إلى 50 ألف ريال.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت مصرع عدد من الأشخاص جراء الإبل السائبة على أحد الطرق في الأفلاج.