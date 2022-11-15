لقى رجل مصرعه على طريق الأحمر – ليلى في الأفلاج، وذلك بعد أيام قليلة من حادث مصرع شبان على الطريق ذاته.

ووقع الحادث الذي أسفر عن وفاة مترك الدوسري صباح اليوم، وذلك بحسب برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

يذكر أن الضحية أب لأربعة أطفال، ووقع الحادث بسبب أحد الإبل السائبة على الطريق.