لقى رجل مصرعه على طريق الأحمر – ليلى في الأفلاج، وذلك بعد أيام قليلة من حادث مصرع شبان على الطريق ذاته.
ووقع الحادث الذي أسفر عن وفاة مترك الدوسري صباح اليوم، وذلك بحسب برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.
يذكر أن الضحية أب لأربعة أطفال، ووقع الحادث بسبب أحد الإبل السائبة على الطريق.
فيديو | بعد حادثة الأفلاج التي أدت إلى وفاة 5 شبان.. "طريق الأحمر – ليلى" يواصل حصد الأرواح بوفاة أب لـ 4 أطفال صباح اليوم #الراصد pic.twitter.com/ueMfgFg78x
— الراصد (@alraasd) November 14, 2022
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