كشف الدكتور بندر كتبي، استشاري تأخر الإنجاب، متى يتأكد الزوج والزوجة أن لديهما مشاكل في الإنجاب.

وقال استشار تأخر الإنجاب خلال مداخلة تلفزيونية اليوم عبر برنامج “يا هلا” أنه على الزوجين إدراك المشكلة بعد علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة إذ كان الزوجة عمرها 35 عاما أو أقل يبحث الزوجان عن حل، أما إذا كان عمر الزوجة أكثر من 35 عامًا ينتظر 6 شهور فقط بعد العلاقة المنتظمة وبعدها نبحث عن الحل.

وأضاف أن الحل هو الذهاب إلى الشخص المختص وهو طبيب تأخر الإنجاب فقط، وكشف عن سبب الستة أشهر لافتا إلى أن المرأة تتأثر بمرور الوقت أكثر من الرجل. ناصحاً الزوجين بعدم تضييع الوقت.