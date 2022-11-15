كشف تقرير طبي، اليوم الاثنين، عن مفاجأة حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر.

وذكر التقرير “أنه عند الانتقال إلى شقة المريض أشرف سليمان سالم طلفاح، وجد ملقيا على الأرض، وتم قياس النبض والأكسجين، ووجد عقار dmt بيد المريض، وتم تركيب أنبوبة حنجرية في سيارة الإسعاف، وعند الوصول الى المستشفى تم تركيب كانيولا وإعطاء أيبونيرفين”.

وأوضح التقرير أن المريض وجد بيده دواء dmt استفات “الفيل الأزرق”، وتبين أنه يحتاج إلى النقل لقسم السموم فورا.

وأشار التقرير إلى أن الفنان المتوفى به علامات على الوجه والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجحوظ بالعينين واشتباه نزيف بالمخ “عد تناسق بؤبؤ العينين”، واشتباه نزيف بالصدر واشتباه نزيف بالبطن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مصر تواصل تحرياتها لكشف لغز العثور على جثة الفنان الأردني.