شرح خالد الربيش مدير تحرير صحيفة الرياض، كيف يتم توجيه أسعار العقارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الربيش خلال برنامج “ياهلا”، أن هناك بعض الحسابات بمواقع التواصل المستفيدة من توجيه الأسعار، والتي تقوم بإعلانات غير مباشرة.

وأضاف: “هناك من يتحدث بطريقة توحي بوجود ارتفاع في الأسعار وهذا الأمر غير صحيح، والتوجيه يكون من قبل المسوقين والمتربحين من هذا الموضوع”.

وتابع: “توجيه أسعار العقارات من خلال مواقع التواصل يأتي من بعض المسوقين، ونحتاج لضوابط مثلما حدث مع سوق الأسهم”.

واستكمل: “المستفيدون هم بعض المسوقين الذي يمتلكون جهات تسويقية بهدف إبراز أنفسهم”، مطالبا بوجود ضابط للحديث عن الأسعار.

وأضاف: “يجب على الهيئة العامة للعقار أن تصدر تشريعات بخصوص الحديث عن هذا الموضوع، فالحديث عن الصفقات وتوجه الأسعار يجب أن يتم ضبطه ولا يصدر إلا من جهة رسمية”، مشيرا إلى أهمية وجود مؤشر وطني لأسعار لعقارات.

خالد الربيش (مدير تحرير صحيفة الرياض) يشرح كيف يتم توجيه لأسعار العقارات على مواقع التواصل من خلال إعلانات غير مباشرة@KhalidAlrubish@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jAyeKnSxqM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 14, 2022