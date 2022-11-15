قال عبدالحميد الحبيب، استشاري الطب النفسي، إن نتائج المسح الوطني أظهرت أن بعض المواطنين لديهم احتمالية الإصابة بمرض نفسي خلال حياتهم.

وأكد أن المسح الذي تم إجراؤه في 2016 تم بشكل علمي، وأثبت أن 34% من المواطنين معرضون بالإصابة باضطراب نفسي على مدار حياتهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن 83% من المواطنين لا يحصلون على الخدمة من النفسية، ولا يرغبون في العلاج، لعدة أسباب منها الشعور بالخوف من نظرة المجتمع لمن يتلقون العلاج النفسي.