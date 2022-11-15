أوضح كاتب الرأي والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة أن فكرة مقاله “ثقافة الخيانة” المقصود بها التعرف على كل تفاعلات وفرعيات فعل الخيانة.

وقال خلال استضافته في برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية أن مقاله جاء بهدف التوعية عن المشكلة للتمكن من معالجتها .

وكشف الحمزة عن أبرز مفاهيم الخيانة في عدة مجتمعات موضحاً أن هناك خيانة للأصدقاء وللأبناء وللوطن وللأزواج وخيانة الأمانة والمال العام، وأكد أن الخيانة يختلف مفهومها من مجتمع لمجتمع على حسب الثقافة والوعي والتمسك الأخلاقي.

وتابع أن موقف الحياد من أصعب الأمور في معالجة مشاكل الخيانة الزوجية، لافتاً إلى أن المشكلة الأكبر في الشكوك.

ولفت إلى أن ضحية الخيانة قد تسامح من خانها إذا قدرت أن موقف الخيانة كان عارضاً أما التسليم المطلق للخائن بالصبر على ممارساته والصمت والتحمل فهو جريمة ترتكب بحق الضحية ، مضيفاً أن الرجال الأكثر خيانة أو جرأة على فعل الخيانة من السيدات لأنه يبقى الرجال لديهم حب المغامرة بشكل أكبر.

وأضاف أنه يجب معرفة سبب إقدام الرجل على الخيانة حتى لا تقع الضحية في دائرة اللوم ويكون أمامها 3 خيارات أولها الانفصال أو البقاء مع الإصلاح أو البقاء مع التسليم المطلق.

لماذا في الغالب تلام المرأة على خيانة زوجها لها؟.. كاتب الرأي والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة: لديك 3 اختيارات @mhamza22#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HgbiNGmsb6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

الرجال الأكثر خيانة أو جرأة على فعل الخيانة من السيدات.. كاتب الرأي والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة: في هذه الحالة يمكنك أن تغفري لزوجك@mhamza22#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aYJqOG0kE6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

موقف الحياد من أصعب الأمور.. والمشكلة الأكبر في الشكوك.. كاتب الرأي والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة: فهم سيكولوجية الخائن والضحية مهم جدا لتقديم الحلول @mhamza22#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iBktnMgMo8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

هل معايير الخيانة تختلف من مجتمع لآخر؟ .. كاتب الرأي والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة يكشف عن أبرز مفاهيم الخيانة في عدة مجتمعات @mhamza22#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zsLcUJA83i — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022