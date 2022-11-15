وضح الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سبب رفضه التقاط صورة له مع الإعلامية بوسي شلبي، وسبب رد الفعل الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ووضع بوسي شلبي في موقف محرج.

وقال فهمي: “مفيش خلاف بيني وبينها، ولكن أنا قولت لبوسي بلاش تليفون، وبوسي دايما فاتحة التليفون وبتصور، ولما لقيت التليفون قولت مش هتصور”، وهو ما ينفي ما تردد حول رفضه التصوير بسبب الفستان الذي ظهرت به في الحفلة.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن تأثره بتكريم الفنانة لبلبة وحصولها على الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي، إذ يعتبر التكريم هو تتويج لمسيرة طويلة من العمل والتعب.

وأوضح أنه تم ترميم فيلمين خلال هذه الدورة، وهما «أغنية على الممر»، و«يوميات نائب في الأرياف»، إذ يتم تحويل الفيلم إلى آلية الديجيتال، وهو ما يجعل الصورة جيدة للغاية.

وكشف فهمي أن مهرجان القاهرة سيتولى ترميم فيلمين كل عام، لافتًا إلى الاهتمام بذوي الهمم، إذ تم توفير كراسي متحركة في دار الأوبرا.