تنفذ دوفة الكويت الأربعاء، 7 أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل بينهم امرأة، بعد مرور 5 أعوام على تنفيذ آخر حكم إعدام في البلد الخليجي.

وأوضح المحامي العام المستشار محمد الدعيج إن “حكم الإعدام سينفذ بحق هؤلاء المدانين السبعة وهم 4 كويتيين وسوري وباكستاني وامرأة إثيوبية، وهم مدانون بجرائم قتل”، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وقضت المحاكم الكويتية في السنوات القليلة الماضية بإعدام مدانين بجرائم قتل، آخرها حكم نهائي صدر قبل أسبوع بإعدام طباخ هندي قتل مواطنته عقب شجار وقع بينهما بسبب الطعام، الذي تقدمه له.

وكانت الكويت نفذت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقا للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.