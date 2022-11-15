أوضح سيرجيو راموس مدافع إسبانيا أنه يشعر بالإحباط لاستبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم لكرة القدم بعد عودته لكامل لياقته بعد إصابة في ربلة الساق حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وأشار سيرجيو راموس:”كرّست نفسي وجسدي وروحي للتعافي والعودة لمستواي الطبيعي… ولحسن الحظ، أستطيع القول إنني استعدت مستواي مجددا هذا الموسم وأستمتع بكرة القدم”.

وتابع: “كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد أحلامي الكبرى التي أردت تحقيقها، كانت ستصبح المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من المنزل”.

وكان راموس، البالغ عمره 36 عاما، أرسل خطابا عاطفيا للجماهير، بعد الفشل في الحصول على فرصة للعب في كأس العالم للمرة الخامسة.