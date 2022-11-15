كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن حكم نهي المعلم عن نشر المذكرة التي أعدها لطلاب الدروس الإضافية.

وقال عبدالكريم الخضير:”هذا داخل فيما يُعرف بحقوق المؤلِّف، فإذا كان المؤلِّفُ يَتضرر بهذا التصوير بأن يكون تَعِبَ على هذه المذكرة أو على هذا المؤلَّف تعبًا شديدًا، وخسر عليه الأموال، ثم باعه بشيء يعيد له ما خسر فيه”.

وتابع:” ثم جاء مَن يقطع عليه هذا الأمر ويصوِّره ويبيعه بثمن يُضِرُّ به، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز ذلك، وإلا فالأصل أن العلمَ مشاعٌ لا يُحتَكَر، إلا إذا ترتب عليه ضرر، فإن الضرر تجب إزالته”.