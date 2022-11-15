أثارت لفنانة الشابة مايان السيد، الجدل بسبب فستانها الذي ارتدته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وستركت مايان السيد جمهورها الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وقالت: “فستان خاص لمناسبة خاصة.. من حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الأول على الإطلاق”

وعلق الجمهور على الصور قائلا: “لو بدون الشباك أرقى”، “انتي قمر وكل حاجة، بس الفستان المرة دي مش لايق عليكي”، ،”الفستان أكبر من سنك مش حلو عليكي”.بينما تفاعل آخرين معها مشيدين بإطلالتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “جميلة”، “برنسيسة”، “قمر دايما يا مايان”، “حلاوتك”، “ملكة”.

واعتمدت مايان السيد في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها