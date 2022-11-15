أثارت لفنانة الشابة مايان السيد، الجدل بسبب فستانها الذي ارتدته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.
وستركت مايان السيد جمهورها الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وقالت: “فستان خاص لمناسبة خاصة.. من حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الأول على الإطلاق”
وعلق الجمهور على الصور قائلا: “لو بدون الشباك أرقى”، “انتي قمر وكل حاجة، بس الفستان المرة دي مش لايق عليكي”، ،”الفستان أكبر من سنك مش حلو عليكي”.بينما تفاعل آخرين معها مشيدين بإطلالتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “جميلة”، “برنسيسة”، “قمر دايما يا مايان”، “حلاوتك”، “ملكة”.
واعتمدت مايان السيد في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها
التعليقات
اترك تعليقاً