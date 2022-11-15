كشفت النيابة المصرية، عن ملابسات مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح الذي تعرض لاعتداء أصابه بنزيف وأفقده الحياة.

وأمرت النيابة المصرية، بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى طلفاح، وهو فنان أردني الجنسية، عقبَ تلقيها إخطارًا بوفاته.

وتبين أنه عثر على الفنان مغشيًا عليه بمسكنه بالجيزة، ووجود آثار إصابة به، ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولا تزال التحقيقات جاريةً لاكتشاف حقيقة الواقعة.

وتلقت النيابة المصرية بلاغًا يفيد بأن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفى قد رآه من شرفة مسكنه مُلقًى على وجهه، فأبلغ النجدة التي بحضورِها وأحدِ أقارب المتوفَّى اتضح إصابته بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة.