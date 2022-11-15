كشفت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من الإرشادات العامة التي يجب الالتزام بها مع الطفل المُصاب بالسكري على مستوى التغذية الصحية.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أن تلك الإرشادات تتضمن ضرورة تثقيف الطفل فيما يخص اختيارات الغذاء الصحي لتعريفه بأهمية تناول الغذاء الصحي، إلى جانب تناول جميع أفراد العائلة نفس الطعام الصحي الذي يتناوله الطفل المُصاب.

وتتضمن الإرشادات الانتظام في زيارة أخصائي التغذية، مع ضرورة التأكد من إدخال الأطعمة المُفضلة للطفل ضمن الخطة الغذائية الخاصة به، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب الكاملة.

وأكدت على أهمية الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على 6 وجبات أساسية وخفيفة مع الالتزام بمواعيد تلك الوجبات، إلى جانب تحفيز النشاط البدني لدى الطفل باعتدال، والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المعلبة ورقائق البطاطس.