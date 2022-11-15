وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، وفي استقباله فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ، غادر أمس الاثنين 20 / 4 / 1444هـ الموافق 14 / 11 / 2022م، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

كما سيقوم سموه بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص المقام الكريم ــ حفظه الله ــ على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي سموه خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.