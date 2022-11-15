اتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مقعد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله لمصافحته في مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين.

وقام الرئيس الفرنسي بالسلام على ولي العهد في مقر انعقاد “قمة العشرين”، كما رحب ولي العهد بالرئيس الفرنسي، وقام بالسلام عليه.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء وصوله إلى مقر انعقاد قمة العشرين، مرحبا به والوفد المرافق له.