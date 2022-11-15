أعلنت جامعة الملك خالد “المدينة الطبية” عن رغبتها في التعاقد على وظائف صحية وإدارية على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.

وأوضحت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف في موقع جامعة الملك خالد الرسمي، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– مدير عام تنفيذي للمدينة الطبية.

– سكرتير.

– مراجع داخلي.

– مهندس صيانة.

– مشرف نظافة.

– رئيس قسم الميزانية والتخطيط.

– استشاري تخدير.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي فيزياء طبية.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائية تمريض.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي ترميز طبي.

– أخصائي علم اجتماع.

– أخصائي نفسي إكلينيكي.

– فني تخدير.

– أخصائي تخدير.

الشروط

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي

المستندات المطلوبة:

– صورة من الهوية الوطنية .

– صورة من المؤهل العلمي المطلوبة لشغل الوظائف مع إرفاق المعادلة إذا كان المؤهل صادر من جامعة غير سعودية.

– صور من شهادات الخبرة مع شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أم التقديم بدأ الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م

ويستمر التقديم لمدة أسبوع من تاريخه عبر رابط الموقع.