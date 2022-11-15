أوضح الناقد الرياضي محمد العنزي أن عامل الطقس سيكون مؤثرًا على المنتخبات الأوروبية، وذلك عندما تخوض مباراياتها في المنطقة العربية.

وأعرب “العنزي” عن تعجبه من توقيت مباراة المنتخب مع كرواتيا في الواحدة ظهرا، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في الرياض سيكون له تأثير على كلا المنتخبين.

وتابع: “في قطر الملاعب يوجد بها تكييف لكن في الرياض درجة الحرارة عالية جدا وسيكون لها الأثر السلبي على المنتخبين”، بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.