علّق الناقد الرياضي محمد الدويش، عن استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب بكأس العالم، قائلاً أن هذا القرار غير مقنع له باعتباره رجل قانون.

وقال الدويش خلال لقائه في برنامج “الحصاد الرياضي” :” استبعد أن تكون المحكمة الرياضية الدولية قد أخطرت اتحاد كرة القدم باعتزامها توقيع عقوبة على المولد خلال فترة كأس العالم.”

وأضاف:” أنه لا يجد أي مبرر لاستبعاد المولد”، مُشيرًا إلى أن قرار استبعاده غير مقنع له كقانوني.