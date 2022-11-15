يبحث الكثيرون عن أي حيلة أو إعداد ما يتم تفعيله لاختصار وقت الشحن لدى عدد من الهواتف، وخاصة الهواتف القديمة نسبيا، فيما يعتمد كثير من هؤلاء المستخدمين على استخدام وضع الطائرة عند القيام بشحن هواتفهم الذكية.

ويكون ذلك في محاولة لاختصار وقت الشحن أملا منهم في شحن هواتفهم بسرعة، حيث تعد هذه الفكرة منتشرة لدى الكثيرين، بينما عندما يكون هاتفك في وضعه العادي ، فإنه يحاول باستمرار إرسال إشارة إلى الأبراج الخلوية وتحديد موقعك.

وعلى الرغم من أن هاتفك قد يساعد على الأرجح نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يحسب إحداثيات موقعك باستخدام شبكة الهاتف بدلاً من الأقمار الصناعية ، فإن هذا الأمر يستغرق قدر من الطاقة، وعندما تقوم بالتبديل إلى وضع الطائرة ، فإنك تقوم بإيقاف استقبال البث اللاسلكي.

ونتيجة لذلك ، يتم شحن هاتفك بسرعة أكبر، ولكن الحقيقة قد يوفر قدرا كبيرا من الطاقة، إلا أنه لن يوفر عليك الكثير من الوقت الذي تعتقد أنك ستوفره، وكلما قلت الطاقة التي يستهلكها هاتفك ، زادت سرعة شحنه، ولكن هذا يفترض أن الكثير من الطاقة تذهب نحو إشارات الراديو والاشارات اللاسلكية.

ووجدت دراسة اختبرت استهلاك الطاقة لمكونات مختلفة في Galaxy Note 4 و Galaxy Beam ، وأن واي فاي و GPS يستهلكان 18.1٪ و 13.7٪ من بطارية الهاتف، ومن ناحية أخرى ، يستهلك وضع الطائرة 1.1٪ فقط عند تشغيله.

ويحدد الاختلاف في النهاية من خلال جودة وعمر البطارية والعلامة التجارية لهاتفك الذكي وطرازه، كما يمكنك التحقق من مستويات استهلاك الطاقة في هاتفك بالانتقال إلى الإعدادات ثم الإعدادات المتقدمة ثم إدارة البطارية ثم مستوى الاستهلاك.