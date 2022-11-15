كشفت شركة ديوان للاستشارات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فما فوق (رجال / نساء)، للعمل بمجال الدعم والتنسيق الإداري بالرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :

– منسق إداري (Administrative Coordinator)

وأشارت إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي:

شهادة الثانوية أو الدبلوم في تخصصات ذات صلة.

– يفضل الحصول على مؤهلات إضافية في الإدارة المكتبية (ميزة إضافية).

– خبرة عملية مثبتة كمنسق إداري أو مسؤول إداري أو دور مماثل.

– خبرة عملية مع MS Office Suite (خاصة MS Word و MS Excel).

– الإلمام بالأجهزة المكتبية ، مثل الطابعات وأجهزة الفاكس.

– مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.

وللتقديم ترسل السيرة الذاتية على :

[email protected]