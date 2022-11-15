كشفت شركة ديوان للاستشارات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فما فوق (رجال / نساء)، للعمل بمجال الدعم والتنسيق الإداري بالرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
– منسق إداري (Administrative Coordinator)
وأشارت إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي:
شهادة الثانوية أو الدبلوم في تخصصات ذات صلة.
– يفضل الحصول على مؤهلات إضافية في الإدارة المكتبية (ميزة إضافية).
– خبرة عملية مثبتة كمنسق إداري أو مسؤول إداري أو دور مماثل.
– خبرة عملية مع MS Office Suite (خاصة MS Word و MS Excel).
– الإلمام بالأجهزة المكتبية ، مثل الطابعات وأجهزة الفاكس.
– مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.
وللتقديم ترسل السيرة الذاتية على :
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