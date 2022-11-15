أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات؛ بفروع الشركة في الرياض و جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مسئول أول الشراكات الاستراتيجية.
(Strategic Partnerships Sr. Officer)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلاقات العامة أو التخصصات ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2- مدير التنفيذ.
(Execution Manager )
– درجة البكالوريوس في سلسلة الإمداد أو الهندسة الصناعية أو التخصصات ذات الصلة.
– خبرة 7 سنوات في الشحن البحري والجوي، والعمليات اللوجستية.
وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع linkedIn :
1- مسئول أول الشراكات الاستراتيجية: هنا
2- مدير التنفيذ: هنا
وأشارت إلى أن التقديم سينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب
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