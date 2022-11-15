أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات؛ بفروع الشركة في الرياض و جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مسئول أول الشراكات الاستراتيجية.

‏(Strategic Partnerships Sr. Officer)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلاقات العامة أو التخصصات ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- مدير التنفيذ.

‏(Execution Manager )

– درجة البكالوريوس في سلسلة الإمداد أو الهندسة الصناعية أو التخصصات ذات الصلة.

– خبرة 7 سنوات في الشحن البحري والجوي، والعمليات اللوجستية.

وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع linkedIn :

1- مسئول أول الشراكات الاستراتيجية: هنا

2- مدير التنفيذ: هنا

وأشارت إلى أن التقديم سينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب