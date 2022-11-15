كشفت شركة بي ام دبليو عن فتح باب شراء سياراتها الجديدة بي ام دبليو M2 موديل 2023 الرياضية قبل دخولها خطوط الإنتاج، حيث أنه تم الكشف رسميًا عن سيارة بي ام دبليو ام M2 بجيلها الجديد كليا سابقا.

تأتي سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2023 بحزمة Shadowline والتي تضيف عناصر خارجية سوداء ومخارج اكزوزت مختلفة، ومصابيح LED كاملة تكيفية، وشعاع عالي تلقائي.

وتتميز السيارة بإضافة التنجيد الجلدي كـ خيار أساسي لمقاعد سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2023 دون إضافة أي تكاليف أخري، واذا تم إضافة حزمة الكربون سيتم إضافة 9.900 دولار أمريكي.

وستتوفر السيارة بسعر يبدأ من 62.200 دولار أمريكي، وفي حال اختيار ألوان دهان منها، الأبيض ، و الأزرق لا يتم إضافة أي تكاليف علي سعر السيارة الأصلي، وعند اختيار ألوان معدنية مثل، اللون الأحمر سيكون هناك تكلفة إضافية تصل إلي 650 دولار أمريكي، واختيار تصميم الإطارات مجاني.

وأكدت المعلومات الرسمية أن سعر بي ام دبليو M2 موديل 2023 فل أوبشن سيصل إلى 77.545 دولار أمريكي أي ما يعادل 290,793 ريال .